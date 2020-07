Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Защита и контроль >



Внимание! Порядок добавления тегов имеет значение! Начинайте добавлять с наиболее важного. По возможности пользуйтесь уже существующими тегами Автономный программатор чипов картриджей RICOH от лазерных МФУ и принтеров Автор: AlexA

Опубликовано 21.05.2019

Давно уже родилась в голове идея этого программатора, но все как-то ... Немножко теории: Фирма Ricoh использует в своих чипах микросхемы EEPROM Serial-I2C: 24c01 и 24c02.

Вроде бы эти микросхемы не такие страшные, но из-за аппаратной адресации (это резисторы, запаянные на самом чипе, указывающие на адрес микросхемы EEPROM) существует проблема с их прошивкой стандартными программаторами. А точнее, например, дамп можно будет считать, если выбрать тип микросхемы 24c08, но чо-то записать скорее всего уже не удастся, т.к. в 24c08 (24c04) пакетная запись по 16 байт, а для 24c01 (24c02) по 8 байт. Конечно если стандартный программатор не будет использовать пакетную запись (что маловероятно), т.е. запись будет осуществляется побайтно, то запись в чип будет возможна, но для успешной записи байта или пакета нужно выдержать паузу (в зависимости от производителя от 1 мс до 10 мс), поэтому побайтовая запись будет очень медленной.

Резисторами на самом чипе выбирается адрес микросхемы: для желтого картриджа равен 0, для пурпурного картриджа равен 1, для голубого картриджа равен 2, для черного картриджа равен 3, поэтому при чтении чипа как 24c08 дамп будет размещен с разных адресов: 0x000, 0x100, 0x200, 0x300. Фото и распиновка чипов RICOH: Кроме различия по адресу и форме чипа, есть еще отличия и по размеру чипа (форма чипа как на фото слева, платка чипа крупнее 30 * 7мм), хотя размеры самих контактных площадок одинаковые у всех чипов. Хотелки: Маленькие размеры, автономность (т.е. без проводов: работа без компьютера и встроенный аккумулятор), дисплей для вывода информации, энкодер для навигации.

Поддержка прошивки чипов RICOH с одинаковыми контактными площадками через щупы, с возможностью поменять местами сигналы SCL и SDA.

Поддержка других чипов через соответствующий адаптер, например: SAMSUNG SCX-4200 и XEROX WorkCentre 3119 Схема: В соответсвии с хотелками, подходит энкодер EVQWKG007 и в качестве дисплея SPI OLED SSD1306 15pin (доступно 3 варианта: 128*64, 128*32, 48*64 = выбор пока пал на 128*32).

Принципиальная схема программатора: Что получилось: Включение только при длинном нажатии - для избежания случайного включения. Контроль разряда аккумулятора, если напряжение ниже 3.3 Вольт, то выдать соответствующее сообщение и выключиться. Автоотключение питания, если нет сигналов от энкодера или не подключался чип "30" секунд При неправильном подключении чипа или если плохой контакт с чипом (что грозит подвисанием) автоотключение (Watchdog Timer = 2 сек.). Несколько состояний кнопки энкодера: короткое нажатие, длинное (примерно 2 сек) нажатие = вызов меню (пока что не пригодилось), очень длинное (4 сек) нажатие = выключение Планируется реализовать запись дампа в память меги и обратно. Печатная плата получилась размерами 30 * 80 мм, а размеры корпуса получились: 35 * 85 * 13 мм. За рисование корпуса отдельное спасибо NickNI. Первоначально планировался ручной выбор чипа, но в процессе написания и отладки сделано автоопределение чипа (показалось, что так будет удобнее): т.е. сканируется i2c шина по 4 адресам, а также с поменянными сигналами SCL и SDA и если находится м/с EEPROM, считывается ее содержимое и подбирается первый похожий дамп: далее колесом энкодера можно выбрать совместимый с подключенным чипом любой другой дамп, нажатием на колесо энкодера происходит запись дампа в чип. На текущий момент реализована поддержка чипов: RICOH: (21 дамп) SP111, SP150, SP201(2xx серия), SP300DN, SP311(3xx серия), SPC220, SPC250, SPC252 планируется добавить SP4500 SP6440 (чип и барабан)

(21 дамп) SP111, SP150, SP201(2xx серия), SP300DN, SP311(3xx серия), SPC220, SPC250, SPC252 планируется добавить SP4500 SP6440 (чип и барабан) SAMSUNG: SCX-4200, ML2150(2550)

SCX-4200, ML2150(2550) XEROX: 3119 Для чипов Ricoh не совсем понятен алгоритм подсчета страниц до блокировки, поэтому в прошивке будут обновляться дампы для более максимального объема страниц и добавление дампов для новых моделей.

