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Автономный программатор чипов картриджей RICOH от лазерных МФУ и принтеров
Фирма Ricoh использует в своих чипах микросхемы EEPROM Serial-I2C: 24c01 и 24c02.
Вроде бы эти микросхемы не такие страшные, но из-за аппаратной адресации (это резисторы, запаянные на самом чипе, указывающие на адрес микросхемы EEPROM) существует проблема с их прошивкой стандартными программаторами. А точнее, например, дамп можно будет считать, если выбрать тип микросхемы 24c08, но чо-то записать скорее всего уже не удастся, т.к. в 24c08 (24c04) пакетная запись по 16 байт, а для 24c01 (24c02) по 8 байт. Конечно если стандартный программатор не будет использовать пакетную запись (что маловероятно), т.е. запись будет осуществляется побайтно, то запись в чип будет возможна, но для успешной записи байта или пакета нужно выдержать паузу (в зависимости от производителя от 1 мс до 10 мс), поэтому побайтовая запись будет очень медленной.
Резисторами на самом чипе выбирается адрес микросхемы: для желтого картриджа равен 0, для пурпурного картриджа равен 1, для голубого картриджа равен 2, для черного картриджа равен 3, поэтому при чтении чипа как 24c08 дамп будет размещен с разных адресов: 0x000, 0x100, 0x200, 0x300.
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Кроме различия по адресу и форме чипа, есть еще отличия и по размеру чипа (форма чипа как на фото слева, платка чипа крупнее 30*7мм), хотя размеры самих контактных площадок одинаковые у всех чипов.
Маленькие размеры, автономность (т.е. без проводов: работа без компьютера и встроенный аккумулятор), дисплей для вывода информации, энкодер для навигации.
Поддержка прошивки чипов RICOH с одинаковыми контактными площадками через щупы, с возможностью поменять местами сигналы SCL и SDA.
Поддержка других чипов через соответствующий адаптер, например: SAMSUNG SCX-4200 и XEROX WorkCentre 3119
В соответсвии с хотелками, подходит энкодер EVQWKG007 и в качестве дисплея SPI OLED SSD1306 15pin (доступно 3 варианта: 128*64, 128*32, 48*64 = выбор пока пал на 128*32).
Принципиальная схема программатора:
Что получилось:
- Включение только при длинном нажатии - для избежания случайного включения.
- Контроль разряда аккумулятора, если напряжение ниже 3.3 Вольт, то выдать соответствующее сообщение и выключиться.
- Автоотключение питания, если нет сигналов от энкодера или не подключался чип "30" секунд
- При неправильном подключении чипа или если плохой контакт с чипом (что грозит подвисанием) автоотключение (Watchdog Timer = 2 сек.).
- Несколько состояний кнопки энкодера: короткое нажатие, длинное (примерно 2 сек) нажатие = вызов меню (пока что не пригодилось), очень длинное (4 сек) нажатие = выключение
- Планируется реализовать запись дампа в память меги и обратно.
Печатная плата получилась размерами 30*80 мм, а размеры корпуса получились: 35*85*13 мм. За рисование корпуса отдельное спасибо NickNI.
Первоначально планировался ручной выбор чипа, но в процессе написания и отладки сделано автоопределение чипа (показалось, что так будет удобнее): т.е. сканируется i2c шина по 4 адресам, а также с поменянными сигналами SCL и SDA и если находится м/с EEPROM, считывается ее содержимое и подбирается первый похожий дамп:
далее колесом энкодера можно выбрать совместимый с подключенным чипом любой другой дамп, нажатием на колесо энкодера происходит запись дампа в чип.
- RICOH: (21 дамп) SP111, SP150, SP201(2xx серия), SP300DN, SP311(3xx серия), SPC220, SPC250, SPC252 планируется добавить SP4500 SP6440 (чип и барабан)
- SAMSUNG: SCX-4200, ML2150(2550)
- XEROX: 3119
Для чипов Ricoh не совсем понятен алгоритм подсчета страниц до блокировки, поэтому в прошивке будут обновляться дампы для более максимального объема страниц и добавление дампов для новых моделей.
Файлы:
Схема, прошивка
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