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Новости
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Мяу, товарищи!
Как и обещался ранее, добавлю хороших новостей.
Во-первых, сегодня предпоследний четверг в этом году.
Во-вторых, уже три дня, как продолжительность дня начала прибавляться, а продолжительность ночи, соответственно, уменьшаться.
Ну и в-третьих, а по сути во-первых, мы совместно с компанией ТМ-Электроникс
приготовили еще немножко подарков. Но не для всех, а для участников нашей новогодней тусовки - КотМороЗ
. Поддержим, так сказать, Котов наших Морозов согревающим призом.
Итак, два приза по 5000 рублей на совершение любых покупок в интернет-магазине вышеуказанной компании мы разыграем 31 декабря среди наших КЗ.
Кстати, коллеги просили передать, что у них бесплатная доставка до пунктов выдачи в Москве
и Питере
, вне зависимости от суммы заказа.
Ваш Кот.
Всем привет!
Вот опять пролетел месяц, за всеми заботами и беготней совершенно незаметно. Конец года, товарищи, дело всегда хлопотное и с ног сшибательное - в буквальном смысле.
Но, зато я к вам пришел не с пустыми лапами, а с обновлением и хорошими новостями.
Сначала обновление:
Спасибо, товарищи за хороший материал.
Особенно мне понравились первая и третья статьи из этого списка. Прошу их авторов прислать мне какие-нибудь свои реквизиты, типа номера банковской карты или ЯД кошелька для получения Приза недели - каждому достанется по 1500 рублей. Слать в почту, товарищи!
Хочу так же поздравить всех причастных и сочувствующих с Днем энергетика, который отмечался вчера, 22 декабря. И нагло пользуясь служебным положением прошу товарищей энергетиков не отключать энергию у нас в СНТ хотя бы зимой. Хозяин мерзнет, я тоже.
Еще одна хорошая новость будет для активных участников нашего новогоднего шабаша КотМороЗ
. Но, пожалуй, я опубликую ее завтра.
Ваш Кот
Завтра, 30 ноября, завершается регистрация в КЗ
.
Раздача адресов будет 1 декабря.
Всем привет!
Принес вам обновление:
Такие дела.
Ваш Кот.
Здорово, граждане!
Я все-таки успел сегодня.
Давайте-ка обновимся тремя статейками:
Пока хватит.
Ваш Кот.
Всем привет!
Да что ж так время-то летит, граждане, что ж делается-то?
Надысь только конкурс закончился, а уж три недели прошло - мяу сказать не успел!
Ладно, зато я к вам с хорошими новостями.
Новость первая: всем конкурсные призы отправил, включая наших зарубежных коллег;
Новость вторая
: открыта регистрация в КЗ
, граждане! Не смотря на полную неопределенность в части наступления 2021 года, с учетом того, что творится в 2020 году, думаю, что подарки все-таки понадобятся. Даже в том случае, если инопланетяне прилетят в конце года - не с пустыми же лапами их встречать, в самом деле.
Так что давайте-ка регистрироваться и слать друг другу подарки!
Новость третья: Приз месяца трансформируется в Приз недели! Надоело мне бегать на почту с разного рода барахлом. Начиная с понедельника, разыгрываем каждую неделю 1500 рублей среди авторов, приславших статьи. Итоги подводим в пятницу. Подробнее напишу на Форуме.
Новость четвертая: завтра будет обновление, в сегодняшнюю новость оно уже не влезает и так до фига понаписал.
Ваш Кот.
Всем привет!
Я сделал свой выбор, о чем поведал тут
.
Конкурс объявляется закрытым, спасибо всем большое за участие!
Далее - рассылка призов.
Ваш Кот.
Мяу, товарищи!
Прошу прощения, не успел еще определиться с призерами последней недели Конкурса, совершенно точно сделаю это завтра, о чем вам непременно доложу.
Пока же поздравляю всех с пятницей и желаю хороших выходных.
Одевайтесь теплее, берегите себя, хорошая погода, судя по всему, закончилась.
Ваш Кот.
Как и ожидалось, нашлись авторы, которые прислали свои материалы под самый конец меропринятия.
Вот они:
Ну, вернее, их статьи.
Все, коллеги, прием статей закончен, большое всем спасибо, кто прислал свои материалы. Всего у нас получилось 37 работ и практически все они достойны приза. Когда-нибудь, когда я стану богатым и знаменитым, я обязательно проведу такой Конкурс, где призы достанутся всем. Пока же, к сожалению, приходится мириться с ограничениями.
В общем, я пошел думать, кому вручить Приз четвертой недели Конкурса. Свое решение озвучу уже завтра, понятное дело.
Ваш Кот.
Мяу, товарищи!
Сегодня у нас 15 октября, что означает завершение Конкурса
"Поздравь Кота по-человечески 2020!".
Всем, кто не успел - у вас еще есть почти весь сегодняшний день, чтобы отправить свою статью. Итоги Конкурса я буду подводить либо сегодня поздно вечером, либо завтра утром, как Хвост ляжет.
А пока еще одна конкурсная работа:
Ваш Кот.
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