Здравствуйте!

Разрешите представиться - Кот. Просто Кот.

Мои чокнутые хозяева так и не удосужились дать мне хоть какое-нибудь имя в кириллической кодировке. Они у меня, знаете ли - электронщики.

Ну вообщем, вы понимаете, что такое "электронщик", не мне вам объяснять..

М-да... В-общем, сложно мне с ними, все их приходится воспитывать...

Кстати, они тут написали кое-что о себе. Можете почитать...